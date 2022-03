AirBnB in Ucraina: dagli aiuti alla truffa il passo è breve

Gli aiuti umanitari inviati da tutto il mondo all'Ucraina attraverso le fittizie prenotazioni di soggiorni su AirBnB rischiano di diventare una vera truffa. E non per colpa di chi fa le donazioni, ovviamente, né di chi davvero in Ucraina ci vive e mette a disposizione case, stanze e appartamenti realmente esistenti. Il dito in questo caso va puntato contro coloro che hanno approfittato di questa strategia di sostegno economico in favore della popolazione martoriata dalla guerra per lucrare indebitamente.

LISTE CREATE AD HOC

AirBnB ha infatti scoperto che diversi host ucraini in realtà host non erano, avendo creato in fretta e furia nell'ultimo mese liste di case e appartamenti inesistenti, inserzioni fantasma proposte sulla piattaforma solo per attirare le prenotazioni/aiuti economici da parte della comunità internazionale. E non si tratta nemmeno di un business da poco, perché in queste settimane con questo escamotage sono state effettuate prenotazioni per oltre 430.000 notti per un totale di 15 milioni di dollari. Da destinare al Paese, non ai truffatori.

BLOCCO DEI PAGAMENTI

Da qualche giorno in Ucraina AirBnB impedisce ai nuovi host di pubblicare annunci: un modo per cercare di bloccare (o limitare, perlomeno) i tentativi di frode, che tuttavia rischia di ricadere anche su chi gli appartamenti li ha davvero e potrebbe fungere da tramite per portare denaro all'interno del Paese. Di conseguenza, ora è più probabile che la piattaforma rifiuti l'invio di denaro anche se l'host a cui questo è indirizzato è verificato e registrato da tempo. "L'host non è più in grado di ricevere denaro" è la motivazione che AirBnB invia a chi ha effettuato la prenotazione, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni. Un altro modo per aiutare l'Ucraina, ricorda AirBnB, è utilizzare AirBnB.org, no profit creata nel 2020 per fornire alloggi e assistenza in casi di calamità, emergenze e guerre.