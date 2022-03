Digital Markets Act, ci siamo quasi: accordo definitivo entro fine marzo

Il Digital Markets Act potrebbe essere concordato definitivamente entro la fine del mese: a dirlo nel corso di un recente intervento in Parlamento è stata Margrethe Vestager in persona, commissaria europea per la concorrenza e tra le principali ideatrici del nuovo set di leggi che puntano a limitare il potere dei colossi tecnologici come Apple, Google, Facebook/Meta e Microsoft.

I negoziati con i rappresentanti delle cosiddette "Big Tech" sono a buon punto, dice la politica danese, e dovrebbero riprendere il 24 marzo; una volta raggiunto l'accordo, il processo di trasformazione in legge effettiva dovrebbe essere "pressoché fulmineo". In questa fase, secondo indiscrezioni, rimangono da decidere: