Ucraina, il pericoloso lavoro degli eroi invisibili per mantenere attiva la rete

Le reti di telecomunicazione rappresentano uno dei principali obiettivi strategici delle forze armate russe. Così come i magazzini di rifornimento delle munizioni, le antenne della TV e gli aeroporti, anche le infrastrutture digitali sono un elemento chiave per entrambe le parti coinvolte nel conflitto: per i russi al fine di isolare la popolazione, per gli ucraini per rimanere in contatto tra loro e, da non dimenticare, per gestire al meglio la resistenza.

Tutte le compagnie telefoniche del territorio sono attualmente impegnate a ripristinare le reti ove possibile. Tra queste c'è Kyivstar, la principale telco del Paese, che ha inviato a Forbes le immagini del loro data center e dell'infrastruttura andate completamente distrutte dai bombardamenti. Ma gli "eroi invisibili" - così li chiama il Governo ucraino - appena c'è un attacco che mette fuori uso la rete di comunicazione escono, vanno sui tetti delle case, per le strade di Kiev e delle altre città per cercare di ripristinare il ripristinabile.

Le compagnie telefoniche ucraine si sono unite per lavorare insieme e fornire alla popolazione un servizio più efficace possibile. Giusto per fare un esempio, Kyivstar, Vodafone Ukraine e Lifecell hanno attivato il roaming nazionale che consente alle persone di passare liberamente dalla rete di un operatore all'altra nel caso in cui in quella determinata area il proprio operatore non funzionasse.