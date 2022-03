Winamp: la storica skin originale sarà venduta come NFT per una buona causa

Winamp con una sguardo al futuro e uno al passato: mentre si pensa ad un ritorno in grande stile con una versione radicalmente rinnovata, c'è spazio per rispolverare la storica e per molti indimenticabile skin originale dell'apprezzato media player. Quella, per intenderci, che nel 1997 ha rappresentato per tanti utenti il primo biglietto da visita dell'applicazione. Gli sviluppatori hanno deciso di vendere la skin sotto forma di NFT nell'ambito di un'asta che si terrà presso OpenSea dal 16 al 22 maggio. Nel caso specifico si tratterà di un pezzo unico.

Dal 23 maggio inoltre WinAmp darà il via alle vendite di altri 20 NFT creati da altrettanti artisti digitali che proporranno opere ispirate alla skin originale del 1997. Questa collezione avrà una tiratura non limitata ad un unico pezzo per opera: in totale ce ne saranno 1997 (19 x 100 e 1 x 97) - evidente omaggio alla data di nascita del player. Il prezzo della collezione è già fissato in 0,08eth (circa 200 euro), ma WinAmp sottolinea che i rivenditori saranno poi liberi di rivederlo al rialzo; quello dell'NFT della skin originale sarà invece fissato nell'ambito dell'asta.