Cern dice no alla Russia: stop a collaborazioni per ricerche scientifiche

C'è una premessa da fare per comprendere la decisione del CERN di tagliare i ponti con la Russia dopo la decisione di Putin di invadere l'Ucraina. È una premessa che in realtà è la parte finale fine del comunicato con il quale l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare conferma di interrompere la collaborazione con la Russia: il CERN è nato dopo la seconda guerra mondiale con lo scopo di unire nazioni e persone in un percorso comune di pacifica ricerca scientifica. Questo principio fondante è stato travolto dall'iniziativa militare russa: questa aggressione va contro tutto ciò che l'Organizzazione sostiene, si legge nella nota.