MWC 2022 prende posizione sulla guerra in Ucraina: Russia fuori dalla fiera

La guerra in Ucraina ha inevitabili risvolti anche sul Mobile World Congress di Barcellona. Il GSMA, organizzatore della fiera, ha diramato un comunicato visibile sul sito ufficiale della kermesse catalana in cui condanna la Russia per aver invaso il territorio ucraino. Si legge:

Il GSMA condanna fortemente l'invasione russa dell'Ucraina. La situazione sta evolvendo rapidamente, e apprendiamo che diversi governi stanno prendendo in considerazione sanzioni più ampie contro la Russia. Alla luce di questa situazione e considerando le tragiche perdite di vite, MWC sembra irrilevante date le circostanze. MWC è un evento che unisce con l'obiettivo di riunire l'ecosistema mobile per migliorare i modi e i mezzi con cui la connettività possa garantire per la prosperità delle persone, dell'industria e della società.