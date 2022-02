La Russia dichiara guerra all'Ucraina, le armi sono anche informatiche

È un triste risveglio per il mondo occidentale quello di oggi. Nella notte la Russia ha attaccato l'Ucraina, dando ufficialmente il via ad un'operazione militare ufficialmente giustificata per difendere i separatisti del Donbass. Il compito e l'onere di raccontare l'escalation spetta ai tanti inviati di guerra che si trovano nell'area, con le comprensibili difficoltà del caso. In questo spazio ci limiteremo a riportare una frase eloquente della nostra Francesca Mannocchi a rappresentare il suo difficile lavoro e quello di tutti i suoi colleghi. Kramatorsk getting hit now — francesca mannocchi (@mannocchia) February 24, 2022

NUOVI ATTACCHI INFORMATICI IN UCRAINA

I missili russi hanno iniziato a colpire l'Ucraina (in apertura la foto di un'esplosione a Kiev diffusa dalla presidenza ucraina), ma quella iniziata da Putin è anche una guerra che si combatte utilizzando armi informatiche e sul terreno dei social. Qualche giorno fa c'erano state le prime avvisaglie con l'attacco informatico che ha preso di mira il Ministero della Difesa e due importanti istituti bancari. Ieri la situazione si è aggravata. Altri siti web del governo ucraino sono andati offline, sempre per un attacco di tipo DDoS (Denial of Service). A cadere nel mirino degli hacker sono stati, tra gli altri, il sito del Ministero degli Affari Esteri, del Consiglio dei Ministri e del Parlamento. Intensificati inoltre gli attacchi nei confronti di altri istituti bancari. L'origine degli attacchi non è confermata, ma oggi, con l'inizio delle ostilità da parte della Russia, è difficile credere che non ci sia il Governo di Mosca ad orchestrare le operazioni con un'azione informatica contribuisce a creare caos mentre viene portata avanti quella militare.

LA GUERRA NEI SOCIAL

Con l'inizio delle ostilità russe gli utenti dei social network che si trovano nelle regioni orientali dell'Ucraina (nelle regioni del Donbass e di Luhansk) hanno iniziato a documentarle condividendo foto e video. Sono stati mostrati filmati di elicotteri russi diretti verso la Crimea, divisioni di carri armati russi che si spostano verso il confine, e nelle ultime ore anche le prime testimonianze degli effetti dei missili russi.

VIDEO: Russian strike impacts airport in Ivano-Frankivsk in western Ukraine. - @ThomasVLinge pic.twitter.com/j8HNQMREx0 — Conflict News (@Conflicts) February 24, 2022

Ma con l'intensificarsi delle operazioni militari molti account Twitter che hanno iniziato a mostrare questo materiale sono stati sospesi. Alcuni esempi: l'account del ricercatore OSINT* Kyle Glen è stato bloccato per 12 ore il 22 febbraio scorso

l'analista di sicurezza Oliver Alexander non ha potuto utilizzare il suo account per 2 volte in 24 ore

colpiti anche diversi account di utenti/organizzazioni che non pubblicano contenuti in lingua inglese: l'account OSINT di Neurone Intelligence (lingua francese) l'account Mundo en Conflicto (lingua spagnola) l'account OSINT brasiliano Notìcias e Guerras

I ricercatori OSINT temono che questi provvedimenti siano parte di una campagna di segnalazione di massa volta disattivare gli account durante l'invasione russa. Twitter, interrogata sulla vicenda, ha lasciato intendere che il blocco degli account è stato determinato dall'applicazione delle norme sulla pubblicazione dei contenuti, in alcuni casi per errore: Abbiamo monitorato in modo proattivo le narrazioni emergenti che violano le nostre politiche e, in questo caso, abbiamo adottato misure di contrasto su una serie di account per errore. Stiamo rivedendo rapidamente queste azioni e abbiamo già ripristinato in modo proattivo l'accesso ad una serie di account interessati. Le affermazioni secondo cui gli errori erano frutto di una campagna coordinata di bot o il risultato di segnalazioni di massa non sono corretti. Certo, distinguere informazioni vere e manipolate in situazioni come quella attuale non è semplice, ma quanto meno Twitter ha dato rassicurazioni sulla causa della massiccia sospensione degli account dei ricercatori OSINT. *OSINT sta per open source intelligence, l'attività di ricerca, raccolta e analisi di dati e notizie ricavate da fonti open soruce, come lo sono i social network

VIDEO: Air raid sirens sound over Maidan Sq. in central Kyiv.pic.twitter.com/qPEp4kIos1 — Conflict News (@Conflicts) February 24, 2022

PUTIN: ABBIAMO ARMI SENZA EGUALI AL MONDO

L'attacco all'Ucraina è stato preceduto da una poco velata minaccia del Governo di Mosca ai Paesi occidentali: abbiamo armi senza eguali al mondo ha detto Putin in un videomessaggio diffuso ieri ed ha prospettato conseguenze mai viste prima se qualcuno interferirà con le operazioni militari in Ucraina. In questi passaggi si possono cogliere riferimenti anche alle armi informatiche che entrano a far parte dell'arsenale russo. In queste ore si parla per esempio di una nuova pericolosa botnet, gestita da hacker russi, il gruppo Sandworm, che utilizza un inedito e sofisticato malware Cyclops Blink, che ha già infettato l'1% dei dispositivi firewall di WatchGuard. Il malware, mai visto prima, trasforma i dispositivi bersaglio in piattaforme d'attacco in grado di rubare dati e prendere di mira altre reti.