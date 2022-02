Twitter cresce, ma non abbastanza

L'ultimo trimestre di Twitter non è andato male, ma non ha nemmeno rispettato le aspettative sia degli investitori sia della dirigenza stessa. Soprattutto è la metrica dei cosiddetti mDAU (monetizable daily active users) che, raggiungendo quota 217 milioni, si ferma ben prima di quanto sperassero gli analisti, a 218,6 milioni. È pur sempre un incremento del 13% su base annua, ma la società aveva dichiarato in passato di sperare di raggiungere i 315 milioni di mDAU entro fine 2023; se continua di questo passo non ce la farà.

Nonostante il risultato, per ora Twitter non intende cambiare il proprio obiettivo. Nel complesso si può dire che gli mDAU sono aumentati di 6 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: 1 milione in più negli USA e 5 milioni in più nel resto del mondo. Twitter attribuisce la crescita a miglioramenti della piattaforma e a un dibattito crescente intorno a temi di attualità. Il fatturato complessivo dell'anno è anche cresciuto del 37% rispetto al 2020, per un totale di 5,08 miliardi di dollari.