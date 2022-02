Metaverso e smart city: la scommessa di NEOM

Quello che manca per rendere quella visione realtà, oltre ai dispositivi che ci accompagneranno in una quotidianità sempre più digitale, sono spazi pensati per accogliere tutte le interazioni del caso e rispondervi. Nelle settimane passate vi abbiamo raccontato di NEOM, una mega città futuristica che sta prendendo forma in Arabia Saudita e che accoglierà l’enorme isola artificiale Oxagon . In questi giorni, durante il LEAP 2022 , abbiamo invece potuto scoprire in che modo la neocostituita sussidiaria NEOM Tech & Digital Company lavorerà per realizzare un sistema in realtà virtuale mista, che potrà essere adottato anche da altri centri urbani per diventare più intelligenti .

Quando Mark Zuckerberg ha presentato l’idea per un sistema interconnesso di servizi e strumenti, la sua visione per il metaverso , a stuzzicare l’immaginazione non erano tanto le interazioni tra le persone, in fondo già oggi possiamo videochiamare, mandarci dei media e giocare online in compagnia. A cambiare era la possibilità di non doversi rivolgere in maniera tradizionale a uno schermo per intermediare le nostre azioni, lasciandoci liberi di interagire con il mondo circostante.

METAVERSO CITTADINO

L’aspetto più ambizioso e interessante del progetto non è comunque la parte ludica, ma il modo in cui questo metaverso si integrerà con gli oggetti e i luoghi della nostra quotidianità.

Il tutto verrà accompagnato da un sistema di gamification della quotidianità: immaginate qualcosa di simile a Pokémon Go , all’interno del quale non sarà però necessario combattere e poi raccogliere le creature Nintendo, piuttosto si verrà premiati per le attività svolte nel corso della nostra giornata. Ci sarà il supporto per le criptovalute e gli NFT (li vogliamo rendere più belli questi avatar, o no?), oltre ad alcune utility come le traduzioni simultanee e così via.

Grazie ai prossimi visori per la realtà mista in uscita negli anni a venire, NEOM Tech & Digital Company intende innanzitutto dare modo ai cittadini di visitare i luoghi fisici attraverso un avatar virtuale, accedendo a una serie di possibilità e interazioni. Qualcosa di simile, ma ancora più evoluto, rispetto a quello che Seul ha annunciato di voler fare .

Alla base di tutto c’è un investimento da un miliardo di dollari che il governo saudita farà per creare delle soluzioni interconnesse che, sfruttando gli ultimi ritrovati in termini di intelligenza artificiale e big data, mettano città ma anche grandi aziende nella condizione di implementare una serie di funzioni e servizi .

LE CITTÀ META COGNITIVE

Joseph Bradley, CEO di NEOM Tech & Digital Company, nel corso del suo intervento ha spiegato che “il futuro non sarà caratterizzato da megalopoli, ma da città meta cognitive”. Quest'ultimo concetto si riferisce al fatto che potranno non solo leggere i dati in tempo reale ma anche interpretarli, per poter prevedere entro certi limiti quello che accadrà. E ha aggiunto che quelle in sviluppo sono “tecnologie capaci di avere un impatto positivo sulle nostre vite”.

Un concetto ripreso anche dall’intervento di Renato De Castro, esperto di smart city per RMA Advisory e professore all’Università di Barcellona, che inserisce il miglioramento della qualità della vita all’interno dei punti cardine che definiscono come dovrebbero essere questi nuovi centri urbani.

Fabio Fontana, Chief Growth Officer ed Executive Director of Compute & Innovation di NEOM Tech & Digital, ci fornisce un esempio di come l’enorme numero di dati che possono essere raccolti ed elaborati ci aiuterà nella vita di tutti i giorni. “Immagina di avere l’aria condizionata impostata per attivarsi alle 8 di sera, al tuo arrivo a casa. Se un giorno stai però tornando da un viaggio in aereo e questo ritarda, non permettendoti di arrivare per quell’ora, i nostri data center leggeranno le informazioni sul volo, sapranno quando arriva e aggiusteranno le impostazioni dei condizionatori”.

Il metaverso presentato durante il LEAP 2022 si inserirà in questo contesto implementando soluzioni simili a quelle mostrate, ad esempio da Facebook, negli ultimi tempi, con l’integrazione di ologrammi e robot controllati a distanza per rendere più fisica la presenza di chi in realtà si trova da un'altra parte.

Questo genere di soluzioni sarà innanzitutto sperimentato a NEOM, “un’area di 24.000 chilometri quadrati, grande quanto il Belgio, che sarà divisa in cinque regioni e verrà inaugurata, quantomeno in alcune sue zone, entro il 2030”, ma la speranza è utilizzare il progetto Saudita come showcase di quello che è possibile, vendendo poi la propria tecnologia anche all’estero.

L’enorme quantità di dati prodotti pone, come naturale, interrogativi sul loro utilizzo e sulla privacy: per il metaverso che accompagnerà il progetto NEOM è stata creata una piattaforma, M3LD, attraverso la quale gli utenti / cittadini / lavoratori potranno dare (oppure no) e poi gestire i propri consensi, ma è un mondo inesplorato e considerando quanto la materia sia complessa all’interno di semplici pagine web e social network, su questo nodo negli anni a venire si aprirà un vero e proprio mondo.

Per ora il progetto della città di NEOM è un cantiere e serviranno anni per vederla completa. Il fatto che sarà semi autonoma rispetto al resto dell’Arabia Saudita, delle sue leggi e regole, sembra suggerire che possa diventare una sorta di vetrina, una gigantesca valvola di sfogo per le ambizioni internazionali del Paese. Il metaverso che è in fase di sviluppo ne rappresenta un compendio e sarà interessante vedere in che modo si svilupperanno (e con quali vantaggi) spazi urbani creati con in testa questo genere di nuove tecnologie.