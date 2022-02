Metaverso: il mercato immobiliare vale 500 milioni di dollari ed è solo l'inizio

Il mercato immobiliare del metaverso ha raggiunto un valore di 500 milioni di dollari nel 2021 e potrebbe raddoppiare entro fine anno. Questi in estrema sintesi i dati salienti del rapporto di MetaMetric Solutions sull'andamento delle vendite di immobili virtuali nel metaverso. A gestirle sono i "big four": Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels e Somnium. Un contributo rilevante per determinare la tendenza in crescita del settore lo ha dato e continuerà a darlo Meta (Facebook), un colosso del mercato high tech che negli ultimi mesi ha chiarito di voler puntare fortemente sulla creazione del suo metaverso. Dopo l'annuncio di ottobre - che ha portato con sé anche il cambio di denominazione dell'Azienda di Zuckerberg - le vendite di immobili virtuali sono aumentate di nove volte (a novembre scorso hanno generato ricavi per 133 milioni di euro). Anche gennaio si è aperto con premesse molto incoraggianti: un volume d'affari di 85 milioni di euro e un mese che potrebbe concludersi con un volume d'affari dieci volte maggiore rispetto a quello registrato un anno fa. Gli analisti ritengono che si tratti di un mercato con rischi molto alti, ma con altrettanto elevati margini di guadagno. Secondo un rapporto di BrandEssence Market Research, il tasso di crescita annuale composto del settore sarà pari al 31% tra il 2022 e il 2028.

CHI COMPRA IMMOBILI NEL METAVERSO?

Può risultare difficile comprendere che ci siano soggetti disposti a investire cifre ingenti per acquistare la proprietà di beni così intangibili come lo sono gli immobili virtuali, eppure c'è chi sta facendo incetta di appezzamenti di terreno nel metaverso con la speranza di lucrarci (e in alcuni casi è un'aspettativa già molto concreta). Republic Realm per esempio, ha pagato 4,3 milioni di dollari per acquistare terreni in Sandbox, la più grande piattaforma immobiliare nel metaverso; lo scopo è far sorgere 100 isole, le Fantasy Islands, complete di ville con annessa attività di vendita di barche e moto d'acqua. Idea folle? non proprio se è vero che Republic Realm è riuscita a vendere uno yatch (virtuale, ovviamente) a 650.000 dollari.

Altro caso esemplare è rappresentato da Andrew Kiguel, CEO di Tokens.com, che ha raccolto finanziamenti per 16 milioni di dollari da investire per l'acquisto di immobili nel metaverso. L'Azienda ha recentemente comprato un terreno nel distretto della moda di Decentraland pagandolo 2,4 milioni di dollari con l'obiettivo di ospitare eventi fashion e negozi per la vendita al dettaglio. La connessione con il mondo reale è presto detta: Kiguel ha già concluso accordi con due marchi di abbigliamento nordamericani per l'affitto di vetrine virtuali e, più in generale, punta ad affittare spazi nel metaverso a qualsiasi azienda voglia usarli per raggiungere il target di utenti che solitamente lo visita - tendenzialmente i più giovani.

MERCATO FRIZZANTE (E RISCHIO BOLLA)

Il mercato immobiliare del metaverso è attualmente dominato dai "Big Four" citati in apertura: sommando gli appezzamenti di terreno esistenti nelle rispettive piattaforme si arriva ad un totale di 268.645 unità. Sandbox domina ora il mercato con il 62% della terra virtuale disponibile e tre quarti di tutte le vendite. A dicembre scorso i 166.464 appezzamenti di Sandbox da 96 x 96 metri sono stati venduti ad un prezzo di 12.700 dollari ciascuno. Decentraland invece detiene 90.600 appezzamenti (16 x 16 metri) venduti per 14.440 dollari l'uno - in tutti i casi i pagamenti si fanno in criptovaluta (ether). Ma non è che la punta dell'iceberg, visto che cresce di continuo il numero di chi propone immobili in vendita nel metaverso. Ce ne sono almeno una dozzina e ogni settimana se ne aggiungono di nuovi. A differenza del mercato immobiliare reale, però, quello virtuale è potenzialmente senza limiti. Sia le grandi piattaforme, sia quelle emergenti possono creare nuova terra con nuove righe di codice, trattandosi di beni virtuali. Un'immensa bolla che può crescere sino a quando c'è domanda, ma anche esplodere lasciando gli investitori in balia di un'impresa che potrebbe rivelarsi fallace. A tale scenario pensano gli analisti più scettici che vedono in questa (rinnovata) euforia per i mondi virtuali solo un modo per attirare l'attenzione (e i capitali) degli affaristi più imprudenti.