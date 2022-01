L'arte di Pablo Picasso sbarca nel mondo degli NFT

Anche l'arte di Pablo Picasso si intreccia con la moda degli NFT: i suoi nipoti, Marina e Florian Picasso, hanno annunciato che metteranno in vendita 1.010 foto di una sua ciotola in ceramica mai mostrata al pubblico in precedenza. Picasso l'aveva modellata nell'ottobre 1958. Gli eredi hanno mostrato ad AFP qualche particolare della ciotola, ma non la sua interezza: dicono che il dipinto rappresenta un volto ed è molto espressivo.

Gli eredi intendono vendere anche la ciotola in sé, ma ciò avverrà in un secondo momento. L'asta degli NFT inizierà questo venerdì - domani, insomma. Origin Protocol e Nifty Gateway sono i servizi blockchain scelti per la partnership. L'asta dell'oggetto fisico sarà invece curata da Sotheby's. Al momento non è chiaro se le foto saranno tutte diverse (per esempio la ciotola presa da varie angolazioni) o se si tratterà di 1.010 copie della stessa immagine.