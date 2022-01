Bitcoin sempre più giù: la bolla si sta sgonfiando?

Il Bitcoin è nuovamente in (forte) calo: basta vedere il grafico che riportiamo a seguire per rendercene conto, e per capire quanto nel solo ultimo mese la criptovaluta più famosa del mondo abbia perso valore, tornando addirittura ai livelli della scorsa estate (-30,98% in un mese). E la situazione non è migliore nemmeno per i principali contendenti: Ether è ha perso il 40,61% del suo valore negli ultimi 30 giorni, Dogecoin il 27,08%.