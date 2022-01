Jeff Bezos investe 3 miliardi di dollari per la ricerca dell'elisir di lunga vita

Avrebbe altro a cui pensare il numero uno di Amazon, piuttosto che firmare l'appello di oltre 100 miliardari che hanno chiesto ai governanti di pagare più tasse. Il secondo uomo più ricco del Pianeta sembra avere idee diverse per il progresso della comunità: da un lato l'esplorazione dello spazio con Blue Origin, dall'altro un investimento - mostre per i comuni mortali, di contorno per chi ha un patrimonio che sfiora i 200 miliardi di dollari - in Altos, alla ricerca dell'elisir di lunga vita.

Su Altos Studios sono piovuti infatti 3 miliardi di dollari, versati dal numero uno del commercio elettronico che ha deciso di scommettere sulla capacità della start up di ottenere dei risultati concreti sul fronte della lotta all'invecchiamento e del ringiovanimento cellulare. "La missione di Altos è di ripristinare la salute cellulare rafforzando la resilienza delle stesse così da far regredire malattie, lesioni e disabilità che possono verificarsi nel corso della vita", si legge nel comunicato stampa e in cima alla home page della società biotecnologica.

La prospettiva di Bezos è che il team di Altos - pagato fior di quattrini, voci di corridoio sussurrano di stipendi da calciatori - riesca a trovare la formula per regalare all'uomo cinquant'anni di vita in più. Per questo non si bada a spese e si ingaggiano i migliori: da agosto il ruolo di direttore esecutivo della start up sarà occupato da Hal Barron, "rubato" alla casa farmaceutica londinese GlaxoSmithKline da 40 miliardi di euro di fatturato.

Non sarà la sola stella del dream team di Altos, che può già annoverare il biologo Juan Carlos Izpisua Belmonte - sicuro che il ringiovanimento cellulare può allungare la vita di "almeno cinquant’anni" - e il Premio Nobel Shinya Yamanaka, luminare delle staminali che ha rinunciato al proprio compenso. L'ingaggio di Barron basterebbe a far notizia, non fosse stato adombrato dal bonifico miliardario del magnate americano a sostegno dei piani di ricerca e sviluppo sulle tecniche di ringiovanimento.