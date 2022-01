Aldi, la catena di supermercati apre il suo primo negozio fisico senza casse

Aldi, nota catena di supermercati tedesca, ha aperto martedì scorso il suo primo punto vendita fisico senza casse. Il negozio si trova nella High Street di Greenwich, distretto Londra. Per effettuare acquisti sarà sufficiente utilizzare l'app per smartphone Shop & Go di Aldi, eliminando così lunghe code e tempi di attesa - possibilità gradita in tempi di pandemia.

Nel punto vendita sono installate telecamere e sensori che rilevano quali prodotti sono stati prelevati dagli scaffali. L'utente può così completare la spesa in modo molto rapido, senza nemmeno la necessità di scansionare codici. Basterà entrare nel negozio utilizzando l'app, prendere la merce, e uscire. L'addebito della spesa avverrà in automatico mediante il metodo di pagamento selezionato nell'app. La clientela interessata all'acquisto di alcolici potrà inoltre utilizzare la tecnologia per il riconoscimento facciale messa a punto da Yoti che consente di stimare l'età - in alternativa si potrà optare per una verifica con metodi più tradizionali (mediante carta di identità verificata da un addetto al punto vendita).