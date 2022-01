Bill Gates: pandemia peggiore del Covid-19 rischio concreto per il futuro

Di questi tempi gli interventi di Bill Gates sulla pandemia sono piuttosto comuni, la sua fondazione è in prima linea per consentire anche alle popolazioni più povere di ricevere il vaccino e più volte il fondatore di Microsoft ha ricordato che una situazione del genere potrebbe ripetersi in futuro se non si tiene alta l'attenzione. E proprio di questo è tornato a parlare nel corso di un'intervista rilasciata al Financial Times, in cui ha affermato che il rischio di una pandemia peggiore di quella che stiamo vivendo oggi è concreto.

Il messaggio di Gates è rivolto alle forze politiche della Terra: è necessario investire denaro per far sì che ciò non accada, perché potrebbe verificarsi la diffusione di un agente patogeno altamente trasmissibile come la variante Omicron e allo stesso tempo dall'elevato tasso di mortalità, di molto superiore a quello che purtroppo abbiamo rilevato con le varianti precedenti del Covid-19. L'ex numero uno di Microsoft punta il dito contro i governi che non fanno abbastanza per sostenere la ricerca con finanziamenti per sviluppare vaccini che proteggano la popolazione da questa e altre pandemie future. E, forse, la critica è rivolta anche ad altri colleghi ultra-miliardari, che l'ONU ha accusato di pensare più a farsi belli nello spazio che a risolvere i guai sulla Terra.

FINANZIAMENTO A CEPI

La Bill & Melinda Gates Foundation ha donato 300 milioni di dollari a CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, fondata a Oslo nel 2017 da diverse istituzioni - tra cui la stessa fondazione di Gates e Wellcome Trust - per raccogliere fondi da destinare allo sviluppo di vaccini contro le malattie infettive. É alla stessa CEPI che si deve Covax, programma creato in collaborazione con l'ente di cooperazione mondiale Gavi, l'OMS e che vede anche l'impegno da parte dell'Unicef. Il suo scopo è "accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini contro il Covid-19 e garantire un accesso equo a tutti i Paesi del mondo". Bisogna prepararsi alle sfide future, dice in sintesi Bill Gates: e per farlo serve l'aiuto di tutti, dai governi nazionali sino alle fondazioni ed alle organizzazioni private. Tutti sono chiamati a lavorare per proteggere la vita dell'intera popolazione mondiale, anche di chi vive nei Paesi più poveri del pianeta. E ciò vale sia per la pandemia tuttora in corso, sia per quelle future che potrebbero verificarsi.