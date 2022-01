Singapore contro le criptovalute: vietata la pubblicità

Niente criptovalute a Singapore: è questa la decisione presa dalla Monetary Authority (MAS), ben argomentata all'interno di un documento che disciplina il loro utilizzo e la loro gestione. Detta in parole povere: i token non possono essere oggetto di pubblicità, e i servizi ad essi correlati non possono essere commercializzati. Insomma, c'è davvero poco margine per ritenere che le criptovalute possano fare strada - almeno nel breve termine - nella città-stato asiatica.

Singapore segue sostanzialmente la linea di altri Paesi, Cina in primis, andandosi invece a contrapporre agli Stati in cui non solo la criptovaluta è accettata, ma addirittura assume valore legale. É, quest'ultimo, il caso ad esempio del Salvador, primo Paese in assoluto ad aver equiparato il Bitcoin alla moneta nazionale, il dollaro statunitense.

Il ban alle criptovalute deciso a Singapore è dunque incentrato sul divieto a pubblicizzarne i servizi sui mezzi pubblici, in TV, sui giornali e sui social: si parte dalle banche e dagli istituti di pagamento, che non potranno promuovere le criptovalute e i servizi ad esse correlati. Dunque niente cartelloni pubblicitari per le strade, né sul web, è invece consentito agli istituti la pubblicità delle criptovalute sui loro portali aziendali o sulle pagine social. Divieto anche per gli influencer, che non potranno promuovere Bitcoin e simili nei loro post.