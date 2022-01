Le accuse della FTC a Meta tornano in tribunale: "È monopolio", Meta non ci sta

La guerra a Meta della Federal Trade Commission, sostanzialmente l'antitrust americana, può andare avanti. L'agenzia governativa statunitense guidata dalla storica "nemica" di Zuckerberg (e dei big tech in generale) Lina Khan aveva avviato sul finire del 2020 un procedimento contro il colosso dei social network - allora Facebook - accusandolo di aver "utilizzato il suo dominio e il suo monopolio per schiacciare i rivali più piccoli e soffocare la concorrenza".

Nel mirino non possono che esserci le acquisizioni di Instagram e di WhatsApp, che la FTC aveva chiesto che tornassero ad essere delle società indipendenti. Inutile dire che Facebook la pensava e la pensa in maniera diversa, così come un giudice che nel prosieguo della vicenda ha riconsegnato il fascicolo tra le mani dell'FTC per accuse giudicate insufficienti. L'ente non si è mica arreso, anzi: si è seduto nuovamente al tavolo per rielaborare il caso, e adesso la revisione è stata autorizzata dal giudice federale James Boasberg e può proseguire il suo iter legale.

Le accuse naturalmente non sono cambiate: "Monopolio", urla la FTC. Semplicemente adesso sono più dettagliate e corredate da un maggior numero di quelle che per l'ente a stelle e strisce sono evidenze. Il Wall Street Journal ha raccolto la dichiarazione di un portavoce di Facebook, ora Meta, che si professa fiducioso di una conclusione del percorso legale in favore del gigante dei social network.