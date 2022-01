Trading e criptovalute attirano gli italiani, ma le competenze sono ancora scarse

Le famiglie italiane sono sempre più attratte dal trading online, dai mercati azionari e dal mondo delle criptovalute e l'emergenza pandemica non ha fatto che accentuare tali interessi. Non è un caso che il 28% degli italiani utilizzi i servizi online più di quanto facesse prima dell'avvento del Covid-19 e sia intenzionato a mantenere queste nuove abitudini anche in futuro, nonostante studi recenti abbiano rivelato che molti cittadini dello Stivale non dispongono ancora di connessione internet.

A svelarlo è il VII Rapporto Consob sulle scelte di investimento degli italiani, che fa emergere però un'altra evidenza, decisamente meno positiva: la crisi ha accentuato le difficoltà economiche e minato la capacità di risparmio delle famiglie. Il 27% del campione intervistato ha infatti dichiarato di aver dovuto affrontare un calo del reddito familiare, il 29% di faticare a far fronte alle spese e il 28% di non avere le possibilità di affrontare una spesa imprevista di 1000 euro. Eppure, il 36% degli intervistati ha dichiarato di non sapere come investire le proprie disponibilità.