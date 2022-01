Meta ritarda ancora: il ritorno in ufficio non prima della fine di marzo

Il ritorno alla "normalità" si allontana anche per Meta, ex Facebook, stando a quanto riportato da un nuovo report della CNBC che indica come l'azienda abbia nuovamente posticipato il rientro in ufficio per i suoi dipendenti. Ora la nuova data presa in considerazione è quella del 28 marzo - stando alle linee guida di Meta - e i requisiti includono anche l'aver ricevuto la dose booster del vaccino.

Anche in questo caso la nuova data non è certo scolpita nella pietra e, stando all'evolversi della pandemia, potrebbe essere ancora una volta troppo ottimistica. Ciò che è interessante constatare, invece, riguarda il cambiamento delle linee guida della società di Zuckerberg nel corso dei mesi.