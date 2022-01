UniCredit vuole chiudere i conti corrente di chi compra criptovalute?

Negli ultimi giorni si sta discutendo molto animatamente di UniCredit e della sua posizione nei confronti delle criptovalute . Stando a quanto la banca ha lasciato traspirare attraverso comunicazioni sui social dei suoi addetti e consulenti, sembra che i titolari di un suo conto non possano effettuare operazioni finanziarii con exchange, wallet e altre piattaforme che trattano bitcoin, ETH e via dicendo. Per esempio se io voglio fare un bonifico verso il mio exchange preferito per finanziare l'acquisto di nuove crypto rischio la chiusura del mio conto . Tutto è partito da due tweet:

In questo tweet si vede lo screenshot di una conversazione con un consulente della banca che sconsiglia "di effettuare pagamenti di questo genere con il nostro conto perché non rispecchiano le policy della banca e questo potrebbe portare a delle segnalazioni e anche alla chiusura del conto". Alla richiesta di ulteriori delucidazioni in merito, in particolare dove stia scritto nelle policy ufficiali di Unicredit, il consulente va un po' più sul "fumoso" , diciamo così: dice che non è un qualcosa di indicato dal contratto e una policy interna, e poi precisa che fare questo tipo di pagamenti non è vietato.

La risposta è suonata perentoria a sufficienza per scatenare un bel po' di proteste, soprattutto su Twitter, molte delle quali minacciavano la chiusura del proprio conto. UniCredit non si è più espressa a riguardo, ma ci sono elementi per ipotizzare che si sia trattato "semplicemente" di un errore di comunicazione, o una serie di fraintendimenti.

Nel senso: sarebbe molto grave se UniCredit, una delle banche più importanti d'Italia, impedisse ai titolari di un conto di disporre del proprio denaro come meglio credono; non solo perché crea un precedente pericolosissimo, ma anche perché non è scritto da nessuna parte nel contratto, e quindi sarebbe una scelta unilaterale e arbitraria. È chiaro che devono esserci misure che prevengano il proliferare di attività illegali, ma di fatto non si può dire che tutto il mercato crypto sia fuorilegge (effettivamente "fuori legge" in senso letterale forse sì, nel senso che mancano regolamentazioni specifiche, ed è probabilmente in ultimo questo il nodo gordiano dell'intera questione).

Indagando un po' di più sul sito ufficiale di Unicredit, le policy sulle criptovalute del gruppo si riassumono in poche semplici parole:

UniCredit attualmente non effettua alcuna attività di investimento in criptovalute (valute virtuali) né per conto dei propri clienti, né per conto proprio

Questa è già una posizione più sensata e volendo condivisibile, anche perché continuiamo a parlare di un mercato molto volubile e altamente speculativo. La nostra sensazione è che il consulente del tweet originario si sia espresso in modo non troppo chiaro e che l'intervento dell'account Twitter ufficiale non sia stato perfettamente centrato con la questione originale. Ma, appunto, è una nostra sensazione, che come tale va presa, in attesa di un chiarimento più concreto da parte di UniCredit stessa. Abbiamo contattato l'ufficio stampa della banca e aggiorneremo non appena ci saranno nuovi dettagli.