Gamestop strizza l'occhio agli NFT

Le informazioni al riguardo sono state diffuse dal Wall Street Journal che conferma come lo scopo di Gamestop sia creare un vero e proprio marketplace di NFT. Il mercato online di questi oggetti virtuali potrebbe includere skin e altri oggetti di gioco. Una svolta per Gamestop che ormai da tempo deve fare i conti con un calo degli introiti derivanti dalla vendite di prodotti fisici (hardware e software) e cerca alternative per continuare ad andare avanti. Un progetto, sulla carta, non certo folle, visto che - come ricorda il WSJ - i videogiocatori possono costituire il target ideale per la vendita di NFT, perché sono già abituati a dare valore ad oggetti immateriali come skin e oggetti cosmetici.