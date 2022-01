Bitcoin e mercato cripto in crollo: USA e Kazakistan tra le cause

Il grafico che vedete qui in basso è piuttosto eloquente, e mostra ben chiaramente la situazione più di quanto non possano fare le parole. Il Bitcoin è in picchiata, così come lo sono tutte le altre principali criptovalute e, in generale, il mercato delle monete digitali. Sembrano ormai lontani i tempi dei record di ottobre prima , e di novembre poi , quando proprio il Bitcoin toccò addirittura quota 68.641 dollari.

Nel giro di poche settimane si è passati a 42.158 dollari , un dato poco confortante per chi, in questi ultimi giorni, ha investito nella criptovaluta . Ma, come detto, la situazione è analoga anche per altre monete: a titolo puramente esemplificativo ne abbiamo prese in considerazione altre due: Ethereum , che da 4.440 dollari di inizio dicembre ora è valutato 3.215 dollari , così come Dogecoin , crollato da 0,19 dollari del 26 dicembre agli attuali 0,16 .

PERCHÉ?

E ora tutti a cercare di capirne le cause: cosa impossibile, o quasi. Perché già è difficile interpretare l'andamento delle monete reali, figuriamoci quello delle criptovalute che, storicamente, sono sempre state caratterizzate da una fortissima volatilità. A volte basta un tweet per toccare un record, altre volte è sufficiente che un Paese importante come la Cina prenda certi tipi di decisione per far crollare l'intero castello.

Dunque, cosa può essere mai successo? Si può andare per tentativi, e cercare eventi che, in questi giorni, possano aver contribuito ad abbassare la fiducia su questo mercato. Ad esempio potrebbe aver inciso la decisione da parte della Federal Reserve americana di anticipare l'aumento dei tassi di interesse per fermare (o cercare di farlo) la crescita dell'inflazione. Le prime conseguenze di questa operazione della Fed si sono già viste su altri mercati - Nasdaq e Dow Jones su tutti - che subito dopo l'annuncio hanno subìto il contraccolpo riportando bruschi crolli.

Se allora il mercato finanziario "tradizionale" risponde negativamente alle politiche monetarie in atto, figuriamoci cosa può fare il mercato delle criptovalute. Per non parlare poi dell'aggravarsi della situazione in Kazakistan, piombato in una situazione drammatica con la repressione delle manifestazioni in atto e la chiusura di internet - per questo motivo l'hashrate* del Bitcoin è crollato del 13%. Dopo la chiusura al mining da parte della Cina, infatti, gran parte delle operazioni si svolgono ora proprio nel Paese ex URSS: il Kazakistan è il secondo Paese al mondo dopo gli Stati Uniti per questo tipo di attività.

* "Per hash rate si intende l'unità di misura della potenza di elaborazione della rete Bitcoin. Per fini di sicurezza la rete Bitcoin deve eseguire delle operazioni matematiche intensive. Quando la rete raggiunge un hash rate di 10 Th/s, significa che può realizzare un trilione di calcoli al secondo" - da bitcoin.org