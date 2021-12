La criptovaluta è un fenomeno molto giovane e attuale, che, anche per il suo alto contenuto tecnologico, difficilmente si diffonderà in modo capillare tra le generazioni più anziane. A meno che qualcuno non ci si dedichi in modo specifico, con un progetto dedicato. Ed è proprio RadioShack a volerci provare: il brand ha annunciato questa settimana il progetto RadioShack DeFi (sigla il cui significato dovrebbe ormai essere noto, ma ripeterlo una volta in più non guasta: Decentralized Finance). Si tratta in concreto di un marketplace online in cui gli utenti possono effettuare la compravendita dei nuovi token RADIO. Insomma un'alternativa a soluzioni come Coinbase.

RadioShack è una delle più antiche catene di elettronica degli Stati Uniti; come è facile intuire dal nome, nacque proprio agli albori del fenomeno dei radioamatori, 100 anni esatti fa, e poi si è espansa ed evoluta nel corso dei decenni a braccetto con il mondo tech. Dopo il picco di popolarità negli Anni '80 e '90, l'ultimo periodo è stato di netto declino, anche per via dell'avvento degli ecommerce (Amazon, per esempio); solo negli ultimi 5 anni ha dichiarato bancarotta due volte. L'anno scorso i nuovi proprietari hanno deciso di rilanciare il brand concentrandosi prevalentemente proprio sul business online.