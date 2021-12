Spotify, nuova acquisizione: obiettivo trasformare i programmi radio in podcast

Spotify ha annunciato l’acquisizione di Whooshkaa, un’azienda di servizi audio con sede in Australia, che offre a creator indipendenti, editori, emittenti e brand una piattaforma end-to-end di hosting, distribuzione, monetizzazione e tracciamento di audio on-demand.

Grazie a una tecnologia proprietaria, l'azienda australiana consente a emittenti radiofoniche di trasformare i loro contenuti audio già esistenti in contenuti podcast. Questa acquisizione, si legge in una nota, è mirata ad integrare questo particolare tipo di tecnologia con la suite Megaphone, acquisita a sua volta di recente, che ha permesso a Spotify di offrire agli editori di podcast strumenti innovativi per monetizzare maggiormente con i loro contenuti.