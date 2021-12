Bill Gates non è interessato alla corsa allo Spazio: ecco perché

Bill Gates non è interessato alla corsa alla Spazio a cui prendono invece parte altri noti miliardari (Elon Musk con SpaceX, Jeff Bezos con Blue Origin, Richard Branson con Virgin Galactic). In una recente intervista rilasciata alla CNN il co-fondatore di Microsoft ha spiegato perché le opportunità di sfruttare commercialmente i voli spaziali non rientrano tra le sue priorità. In estrema sintesi la posizione di Gates si può riassumere con: ci sono problemi più urgenti sulla Terra. È una posizione molto simile a quella espressa nelle settimane scorse dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che aveva bacchettato Musk, Bezos e Branson per le loro imprese spaziali (non tutte di estrema utilità, si pensi al turismo spaziale), mentre l'umanità sulla Terra è ancora costretta a fare i conti con fame e povertà.

Gates non fa di tutta l'erba un fascio ed ammette che determinati impieghi commerciali della tecnologia aerospaziale portano benefici sulla Terra, ad esempio l'utilizzo dei satelliti di osservazione terrestre per monitorare i cambiamenti climatici, fornire dati utili al settore agricolo, o ancora per migliorare la connettività nelle aree più difficili da raggiungere. Al tempo stesso Gates sottolinea che buona parte della ragioni che spingono i suoi colleghi miliardari a partecipare alla corsa allo Spazio sono di natura commerciale e non filantropica.

L'attuale priorità per Gates è debellare le malattie che colpiscono i Paesi più poveri: