Open Fiber ha approvato un nuovo piano industriale che prevede circa 11 miliardi di investimenti e un ampliamento della copertura fibra nazionale soprattutto nelle aree grigie. Il 3 dicembre scorso il Consiglio di Amministrazione si è espresso positivamente su una strategia a nove anni (2022-2031). Da ricordate che adesso l'azienda è partecipata al 60% da Cassa Depositi e Prestiti, e al 40% dal fondo Macquarie Asset Management; Enel ha ceduto le sue quote diversi mesi fa. L'operatore wholesale only è attivo in 190 città di grandi e medie dimensioni e in oltre 3.000 piccoli comuni. I provider clienti, tra nazionale e internazionali, sono più di 200.

Il primo cambio di marcia riguarda l'estensione della copertura VHCN (Very High Capacity Network), quindi della rete in fibra ottica, nelle zone in cui è presente un unico operatore di rete e dove nessun altro operatore ha in progetto di sviluppare una rete NGA (Next Generation Access). Appunto le cosiddette "aree grigie". Da sottolineare che l'impegno riguarderà anche le zone interessate nei prossimi mesi dai bandi di gara del Ministero per la Transizione Tecnologica e Digitale (MITD) nell’ambito del Piano Italia 1 Giga.

Inoltre sono confermati gli obiettivi di copertura sulle aree nere e bianche (oltre 7.000 Comuni dei cluster C e D, in cui agisce in qualità di concessionario pubblico). Nello specifico saranno completati i lavori nei Comuni delle aree bianche e, in modo particolare, quelli su cui insistono fondi europei FESR e FEASR, entro il 2023.

Open Fiber ha sottolineato che rispetto al piano precedente vi saranno risorse finanziarie adeguate sia per raggiungere gli obiettivi stabiliti in passato che per partecipare a tutte le gare previste nell’ambito del PNRR per le aree grigie.