Nel tentativo di inquadrare la tecnologia che suscita anche timori per il peso che può avere sui comportamenti sociali, l'Unesco ha annunciato l'adozione di un primo testo mondiale sull'etica dell'Intelligenza Artificiale. Questo quanto si legge nel preambolo alla 'raccomandazione' di 28 pagine ratificata dai 193 stati membri dell'Unesco e presentato ieri dal Direttore Generale, Audrey Azoulay:

"Le tecnologie dell'IA possono rendere grandi servizi all'umanità" e "tutti i paesi possono beneficiarne", ma "sollevano anche preoccupazioni etiche di fondo".

Secondo l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, questo testo storico definisce i valori e i principi comuni che guideranno la costruzione dell'infrastruttura legale necessaria per garantire il sano sviluppo dell'IA.

"L'intelligenza artificiala è pervasiva e consente molte delle nostre routine quotidiane: prenotazione di voli, guida di auto senza conducente e personalizzazione dei nostri feed di notizie mattutine. L'IA supporta anche il processo decisionale dei governi e del settore privato."

Le tecnologie di IA stanno fornendo risultati straordinari in campi altamente specializzati come lo screening del cancro e la costruzione di ambienti inclusivi per le persone con disabilità. Aiutano anche a combattere problemi globali come il cambiamento climatico e la fame nel mondo e aiutano a ridurre la povertà ottimizzando gli aiuti economici.