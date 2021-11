Crisi del clima, la Germania accelera col nuovo governo: stop al carbone in 10 anni

Con la Cop-26 alle spalle tra rinnovati impegni e "blablabla" (cit.), il mondo ora guarda avanti e ciascun singolo Paese cerca di pianificare al meglio le strategie per rendere l'eco-sostenibilità pilastro su cui fondare l'economia e, in generale, il proprio progresso. In Europa ci si deve muovere - e in fretta, visto che già si parla di irreversibilità - nella direzione degli obiettivi fissati dal Green Deal per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. E c'è chi, come la Germania, intende accelerare i tempi, lanciando un ambizioso piano che la porterebbe al "traguardo" in anticipo rispetto al resto dei Paesi dell'Unione Europea.

Terminata l'era Merkel, sta per iniziare quella di Olaf Scholz, che proprio la tematica ambientale intende mettere al centro della sua politica vista e considerata la forte presenza della componente verde all'interno della coalizione. Il primo punto del programma è l'abbandono definitivo del carbone entro il 2030, otto anni prima del previsto. In breve, ecco gli obiettivi: