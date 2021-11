Unity compra Weta Digital di Peter Jackson per 1,6 miliardi: obiettivo metaverso

Unity ha appena annunciato di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione di Weta Digital, la compagnia specializzata in effetti speciali fondata dal celebre regista, sceneggiatore e produttore cinematografico neozelandese Peter Jackson. All'interno di questa operazione, finalizzata per 1,625 miliardi di dollari, il dipartimento creativo dell'azienda - ovvero Weta FX - resterà comunque autonomo rispetto a Weta Digital e di proprietà di Jackson.

Unity, quindi, ingloba la divisione tecnologica dell'azienda che negli anni ha lavorato alla produzione di pellicole particolarmente impressionanti sotto il profilo tecnico come la trilogia de Il Signore degli Anelli, King Kong, Il Pianeta delle Scimmie, Avatar, Black Widow e anche ad una delle serie TV più iconiche di sempre, ovvero Il Trono di Spade. In particolare il lavoro relativo alla saga di J.R.R. Tolkien ha portato alla creazione di Massive, un programma che consente l'animazione di un numero senza precedenti di personaggi indipendenti che agiscono in base a regole pre-impostate.