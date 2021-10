ETH torna a splendere: nuovo record assoluto oltre i 4.400 dollari

Parliamo sempre dei record che tocca il Bitcoin , ma anche ETH, la crypto principale della rete Ethereum, non se la passa male: nelle scorse ore ha superato quota 4.400 dollari , un record assoluto per la valuta (il precedente era stato di 4.379 dollari, questa primavera ). Al momento della stesura dell'articolo siamo a 4.427,71 dollari. Che è ancora più impressionante se lo si contestualizza rispetto al valore di inizio anno, che era di appena 383 dollari . Siamo ancora ben distanti dagli oltre 67.000 dollari del Bitcoin , ma ETH ha dalla sua un "plus" estremamente prezioso: la diffusione.

Oltre all'enorme volume raggiunto da Shiba Inu, la rete Ethereum ha recentemente implementato una modifica che rende il mining di nuovi ETH molto più efficiente dal punto di vista energetico, e ha abbassato in modo considerevole i costi delle varie operazioni sulla rete. Insomma, possiamo dire che Ethereum è oggi la rete standard di fatto delle criptovalute per diffusione - e in ogni caso nel complesso è la seconda cypto al mondo per capitalizzazione di mercato, naturalmente dietro a Bitcoin.

Come per tutte le altre criptovalute, anche il valore di ETH fluttua in modo piuttosto estremo: dopo il record di maggio di cui vi parlavamo prima, per esempio, era crollato ad "appena" 1.800 dollari per via della decisione della Cina di vietare ogni tipo di operazione relativo alle crypto, dal mining all'offerta di wallet e altri servizi.