La tecnologia come chiave per rallentare e invertire il cambiamento climatico. È questo l’obiettivo che ha animato G20 TechSprint, l’hackaton internazionale inaugurato a maggio dalla Presidenza italiana del G20 per rispondere ad alcune delle sfide più importanti nell’ambito del green e della finanza sostenibile.

La gara, che si è conclusa ieri nella cornice del Museo della Scienza e della Tecnologia, ha visto la premiazione di tre aziende europee in altrettante categorie d'interesse - Raccolta dei dati, Analisi dei rischi legati al clima e Collegamento fra progetti e investitori - individuate dalla Banca d’Italia e dall’Innovation Hub della BRI, con il contributo dei Ministeri delle finanze e delle banche centrali dei paesi del G20.

Queste, nello specifico, le aziende premiate da una commissione indipendente di 21 esperti:

Greenomy (Belgio) nella categoria “Raccolta, verifica e condivisione dei dati” con l’omonima soluzione per l'aggregazione di fondi su progetti indirizzati alla transizione verso un'economia neutrale in linea con il Green Deal della Commissione Europea



CRIF e R.E.D. (Italia) nella categoria "Analisi e valutazione dei rischi di transizione e dei rischi fisici legati al clima" con la soluzione "Climate Risk Analytics Suite", che mette a disposizione una piattaforma digitale per dare supporto agli enti nel monitorare e segnalare i rischi legati al clima, in linea con le raccomandazioni internazionali.



Home Infrastructure Technology (UK) nella categoria "Migliore collegamento fra progetti e investitori" con la soluzione "Add To My Mortgage", che fornisce supporto nel finanziamento di soluzioni energetiche maggiormente sostenibili nel campo delle ristrutturazioni di immobili residenziali.



Ciascuna delle tre aziende vincitrici si è aggiudicata un premio di 50.000 euro messo a disposizione dalla Banca d’Italia con la possibilità di partecipare alla fase finale del Global Fintech Hackcelerator organizzato dall’Autorità monetaria di Singapore, presentando le proprie soluzioni al FinTech Festival (ricevendo un ulteriore contributo di 20.000 dollari di Singapore). Alle 21 squadre finaliste è andato comunque un premio di 10.000 euro ciascuna.

“La tecnologia è abilitante per la creazione di servizi migliori", ha spiegato ai media italiani Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale della Banca d’Italia. "Il tema del rischio - ha precisato la responsabile - è legato alla trasposizione su piattaforma di molte attività sulle cui zone d’ombra le Banche Centrali, i supervisori e la stessa BCE stanno ponendo molta attenzione. In questo senso c’è all’esame da parte dell’UE anche un pacchetto di regolamenti che sono importanti per individuare quei limiti necessari per applicare il rispetto delle norme che evitino di creare differenze sostanziali fra ciò che porta a generare maggiore mercato facilitando il rapporto fra consumatori e finanza e le tematiche di maggior rischio".