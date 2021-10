Mercato tech: boom della domanda, navi container bloccate fuori dai porti

Il mercato internazionale sta vivendo un periodo bizzarro, a tratti drammatico e decisamente schizofrenico: la pandemia ha fatto schizzare la domanda di beni, soprattutto tech come tablet e TV, e l'offerta più volte non è stata in grado di starle dietro, vuoi per il boom di richieste da tutto il mondo, vuoi anche per le difficoltà logistiche che la pandemia stessa ha portato che hanno messo in ginocchio interi settori produttivi.

Da un lato, dunque, c'è una domanda ai massimi livelli, dall'altro la filiera è saltata, generando colli di bottiglia difficili da correggere, perlomeno in tempi brevi (vedasi la crisi dei chip). E così va a finire che i prodotti richiesti ci sono, sì, peccato però che siano bloccati nei container a bordo di centinaia di navi che attendono di essere scaricate nei porti di mezzo mondo. Altrettanti container sono poi ammassati nelle aree portuali in attesa di essere gestiti. É quanto sta succedendo a Los Angeles e a Long Beach, dove al largo delle coste californiane si è creato un incredibile ingorgo di navi che non possono attraccare ed essere scaricate perché il personale addetto nei porti non è sufficiente per gestire tutte le operazioni. Insomma, ci sono troppe navi (e container) in arrivo, e non ci sono camion, autisti, magazzinieri e tempo necessari per smaltire la coda e gli arretrati accumulati.