Bill Gates si dà all'agricoltura. Sostenibile e tecnologica, ovviamente

L'agricoltura è la seconda causa delle emissioni di gas serra e dei cambiamenti climatici, lo dice l'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change. E per questo necessita di una rivoluzione sostenibile, capace di ridurne l'impatto sulla Terra pur continuando a garantire quantità e qualità nei prodotti che offre, essenziali per la vita umana. Di sperimentazioni per il contenimento dell'impronta ecologica ce ne sono tante in giro per il mondo - anche la carne di maiale che non è di maiale ne è un esempio - e ormai tutti i miliardari del settore tech sono socialmente impegnati a riguardo creando fondazioni o portando avanti iniziative atte a contribuire alla causa.

Tra questi non può mancare Bill Gates, che già nel 2018 aveva inaugurato il fondo Breakthrough Energy Europe da 100 milioni di euro per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che all'interno della sua creatura Breakthrough Energy Catalyst ha da poco accolto partner importanti come Microsoft e American Airlines. E ora, tramite la società madre Breakthrough Energy Ventures, ha investito 53 milioni di dollari in un'azienda californiana che si occupa di agricoltura sostenibile, Iron Ox.