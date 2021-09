Pesce vegetale: dopo la carne ecco la nuova frontiera del settore alimentare

Se c'è la carne che non è carne ma che sa di carne, perché non produrre anche il pesce che non è pesce ma che sa di pesce? Da una parte colossi come Impossibile Foods e Beyond Meat (ma di casi, nel mondo, ce ne sono centinaia, Italia inclusa), tra cause vinte per poter vendere hamburger vegetali con eme OGM e importanti accordi commerciali , dall'altra una serie di realtà più piccole che man mano si stanno facendo spazio in un mercato sempre più esigente e combattuto. Del resto, se la produzione di carne rossa impatta sull'ambiente, un'impronta ecologica importante ce l'hanno anche gli allevamenti ittici (soprattutto in termini di protezione della biodiversità).

UNA MINIERA D'ORO

Negli ultimi anni sono triplicati i produttori di pesce-non-pesce fatto di micro alghe e proteine derivate da fermentazione, e ancor più evidente è l'interesse degli investitori, che sul settore hanno scommesso nel 2020 83 milioni di dollari, dato impressionante se si pensa che nel 2017 il giro d'affari era di appena 1 milione di dollari. E si stanno aprendo nuove strade, come il pesce coltivato in laboratorio: al momento, però, questo tipo di cibo non è ancora stato messo in commercio. O meglio: esiste un solo caso, quello di Eat Just (sì, si chiama così proprio), che però produce "carne", e non pesce. É l'unico esempio sul mercato (Singapore), altri non sono stati ancora approvati dagli enti competenti, ma la Food and Drug Administration ha anticipato che a breve saranno rilasciati i primi permessi per il mercato interno. E in un primo momento, dicono gli esperti, i prodotti saranno un ibrido tra coltivazione in laboratorio e proteine vegetali.

Esistono anche sperimentazioni di proteine progettate per imitare il sapore e la consistenza del pesce crudo: pure in questo caso il business ha una potenzialità enorme, basti pensare al successo del sushi ed al consumo nei Paesi dell'Asia-Pacifico (qui si concentrano i due terzi del consumo mondiale di pesce). Serve ancora tempo però per ottenere risultati sufficienti (convincenti) per attirare chi il pesce, ad oggi, preferisce mangiarlo vero.