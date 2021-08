I ricavi per il secondo trimestre del 2021 dichiarati da Zoom superano per la prima volta la soglia di 1 miliardo di dollari , con un utile che arriva a 317 milioni. Nonostante questo, però, l'annuncio dei dati ha prodotto un effetto negativo in Borsa : mentre scriviamo il titolo ha perso il 16,4% del suo valore .

Zoom , la celebre piattaforma per le videochiamate , è stato uno di quegli strumenti che con l'emergenza pandemica e le esigenze dello smart working ha visto la propria importanza crescere esponenzialmente, con una base di utenti che è letteralmente esplosa a partire dall'inizio del 2020. Ora, però, l'assestarsi dell'emergenza, col mondo del lavoro che sembra stia gradualmente riguadagnando i suoi tempi, modi e spazi, non può che comportare un rallentamento di questa espansione vertiginosa.

LA CRESCITA CONTINUA, MA RALLENTA

La ragione della sfiducia da parte degli investitori nonostante gli ottimi risultati non riguarda il passato, ma il futuro: l'analisi dei dati infatti mostra un rallentamento inesorabile della crescita, e infatti Zoom non ha revisionato al rialzo le stime operate per il resto del 2021, che segnatamente restano positive prevedendo un ulteriore incremento (sebben inferiore ai precedenti), pari al 31%.

Per quanto concerne l'intero anno fiscale, Zoom pronostica guadagni rettificati da 4,75 a 4,79 dollari per azione e da 4,005 a 4,015 miliardi di dollari di entrate. Chiaramente ad influire in maniera significativa sarà l'impatto della variante delta (o di altre, eventuali varianti) a livello globale nella stagione autunnale e in quella invernale: in caso di una recrudescenza pandemica diffusa, infatti, molte aziende potrebbero essere costrette a sospendere o contingentare nuovamente le attività svolte negli uffici, rendendo le videochiamate nuovamente una parte rilevante della vita di tanti lavoratori.