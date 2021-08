Bonus cultura 2021: oggi ultimo giorno per i 18enni di richiedere i 500 euro

Siamo arrivati alla quinta edizione del Bonus Cultura, iniziativa partita nel 2016 che ha riscosso un discreto successo ed è diretta ai neo-diciottenni. Per tutti coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2020 lo stato mette quindi a disposizione un buono del valore di 500 euro da spendere in numerose attività culturali, dal cinema ai corsi di teatro e lingua straniera.

Oggi 31 agosto è l'ultimo giorno per registrarsi sul portare ufficiale (www.18app.italia.it), unica via d'accesso all'iniziativa che permette comunque di spendere i buoni generati entro il 28 febbraio 2022. Ci sarà quindi tempo per crearli a seconda dei beni o servizi che si possono scegliere tra quelli previsti. Bisogna quindi affrettarsi, la registrazione e l'accesso si effettuano tramite SPID, strumento digitale della pubblica amministrazione che ormai è divenuto centrale per moltissime operazioni. Se non lo avete ancora a disposizione vi consiglio di consultare quindi la nostra guida.