Intel produrrà negli Stati Uniti chip per il Dipartimento della Difesa

Il piano di Intel annunciato a marzo scorso per fare fronte alla carenza di chip segna un nuovo importante traguardo: il colosso statunitense ha siglato un accordo con il Dipartimento della Difesa (DoD) degli Stati Uniti per la produzione, in loco, di chip destinati ai prodotti impiegati nei sistemi del DoD. Ad occuparsi del progetto sarà la divisione Intel Foundry Services (IFS) il cui compito è produrre SoC x86, ARM e RISC per conto terzi mediante fonderie situate sia negli Stati Uniti, sia in Europa. Tra i clienti di IFS ci possono essere aziende private o, come nel caso specifico, istituzioni pubbliche ed enti governativi.

L'incarico sarà portato avanti nell'ambito del programma RAMP-C (Rapid Assured Microelectronics Prototypes - Commercial) attivato dal Governo degli Stati Uniti per incentivare la produzione di chip entro i confini nazionali, riducendo così la dipendenza dalle fonderie asiatiche. Da precisare che Intel non correrà da sola, ma farà parte di un consorzio collaborando con aziende leader del settore, comprese IBM, Cadence e Synopsys, che forniranno soluzioni tecnologiche importanti per la realizzazione del progetto.