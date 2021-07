Oggi è l'Earth Overshoot Day: abbiamo già sfruttato tutte le risorse naturali annue

Oggi, 29 luglio, è il giorno in cui abbiamo esaurito le risorse naturali della Terra previste per tutto il 2021, l'Earth Overshoot Day, il Giorno del Sovrasfruttamento della Terra. A calcolare la sua cadenza annuale è il Global Footprint Network che stabilisce le linee di tendenza dai dati del National Footprint e Biocapacity Accounts estendendole all'anno in corso e incorporando, ove possibile, anche i dati più recenti da fonti affidabili (Global Carbon Project, International Energy Agency (IEA), ecc.). Qualora tutta la popolazione della terra vivesse come viviamo in Italia, questa data si sarebbe anticipata al 13 maggio, ma c'è chi sta messo peggio (e chi meglio).

UNA DATA CHE VA SEMPRE PIÙ ANTICIPANDOSI

Come riportato dall'IEA, i lockdown indotti dalla pandemia globale hanno causato un forte calo iniziale delle emissioni di CO2 nel corso del 2020 per poi aumentare nuovamente durante la seconda metà dell'anno arrivando ad un dato comunque inferiore del 5,8% rispetto al 2019. Per il 2021 è previsto un aumento 6,6% dell'impronta di carbonio dovuto, in modo particolare, all'effetto della deforestazione e del degrado dell'Amazzonia sulla biocapacità forestale globale. Questo il commento di Susan Aitken, consigliera del Global Footprint Network: “Con ancora quasi metà anno davanti a noi, oggi abbiamo già esaurito tutte le risorse biologiche che gli ecosistemi del nostro pianeta possono rinnovare nel corso dell’intero anno. Se abbiamo bisogno di ricordare che siamo nella morsa di un’emergenza climatica ed ecologica, il Giorno del Sovrasfruttamento della Terra ci aiuta a farlo”.

Il Giorno del Sovrasfruttamento della Terra segna la data in cui l’umanità ha utilizzato tutte le risorse biologiche che gli ecosistemi del pianeta possono rigenerare nel corso di un intero anno, un giorno che va anticipandosi sempre più. L’umanità attualmente utilizza il 74% in più di risorse di quello che gli ecosistemi del pianeta possono rigenerare – ovvero l’equivalente di “1,7 Terre”. Da oggi, fino alla fine dell’anno, l’umanità opererà in debito ecologico. Questo debito è attualmente uno dei maggiori riscontrati da quando il mondo è entrato in overshoot ecologico nei primi anni ’70, secondo i National Footprint & Biocapacity Accounts (NFA) basati sui dati delle Nazioni Unite. Nel 2021, l’impronta dovuta alle emissioni di anidride carbonica dai trasporti rimarrà comunque inferiore ai livelli pre-pandemici e quelle dovute ai viaggi aerei nazionali e al trasporto stradale sono destinate a rimanere al di sotto del 5% rispetto ai livelli del 2019. L’aviazione internazionale dovrebbe registrare un calo del 33%. Le emissioni globali di CO2 legate ai consumi energetici, d’altra parte, dovrebbero rimbalzare e crescere del 4,8% rispetto allo scorso anno, poiché la ripresa economica fomenta la domanda di combustibili fossili. In particolare, nel 2021 è previsto un picco nell’uso globale del carbone, il quale si stima quest’anno contribuirà per un 40% all’impronta dovuta alle emissioni di anidride carbonica.

100 DAYS OF POSSIBILITY

In occasione dell'Earth Overshoot Day è stata anche presentata la campagna 100 Days of Possibility che presenta soluzioni collaudate e scalabili che contribuiscono a portare l’Impronta Ecologica dell’umanità in equilibrio con le risorse biologiche che gli ecosistemi naturali del pianeta possono rigenerare in modo sostenibile.

Fortunatamente, molte soluzioni esistono già oggi per invertire il sovrasfruttamento delle risorse e sostenere la rigenerazione della biosfera. Le opportunità provengono da tutti i settori dell’economia: tecnologie o servizi disponibili in commercio, strategie di sviluppo dei governi locali, politiche pubbliche nazionali, ed anche buone pratiche promosse da iniziative della società civile e dal mondo accademico. Da oggi sino all’inizio della COP26, che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021, il sito 100DaysofPossibility.org presenterà ogni giorno una di queste soluzioni. Esempi di opportunità per spostare la data – #MoveTheDate – includono la riduzione dei rifiuti alimentari, la gestione dei refrigeranti, i sistemi alimentari a filiera corta, l’energia intelligente, il cemento a basso contenuto di carbonio, politiche di sviluppo locale incentrate sul monitoraggio dell’impronta ecologica e l’ecoturismo a basso impatto ambientale.