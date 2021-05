Rete unica e crollo in Borsa di Tim: il re è nudo?

"Il re è nudo" è la voce sincera che si staglia sulla folla nella favola "I vestiti nuovi dell'imperatore" di Hans Christian Andersen. La stessa che ieri ha fatto crollare il titolo Tim a Piazza Affari (-5,5%) a seguito del "tramonto di una rete unica a trazione Tim", come ha scritto La Repubblica. Il motivo di tale affermazione si deve al fatto che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso a Bruxelles vi sarebbero allusioni - più o meno esplicite – alla nuova rotta tracciata dal Governo Draghi.

"L'intervento del Pnrr si colloca nel solco degli sfidanti obiettivi definiti in sede europea e nella consapevolezza che le reti a banda larga ultraveloce sono una General Purpose Technology", si legge nel documento. Ecco, è bastato quel riferimento plurale "reti" per far tremare l'intero racconto di questo ultimo anno e mezzo. La ricostruzione del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, basata sia sulla lettura delle carte e probabilmente dalle fonti di palazzo, è che una rete unica pilotata da un operatore verticalmente integrato è incompatibile con le esigenze di massima concorrenzialità.

Bruxelles in verità non si è ancora mai espressa ufficialmente sul tema, poiché la procedura di valutazione del progetto "rete unica" non è stata ancora formalmente avviata. Però qualche dichiarazione da parte della Commissaria UE per la concorrenza Margrethe Vestager c'è stata e difficilmente qualcuno avrebbe potuto interpretarla come favorevole. O meglio, diciamo che è come se i sostenitori del progetto rete unica (designed by Tim) volessero convincere un vegano che il pesce non è carne. Dibattito alimentare di profilo altissimo e forse anche magnetico in relazione ai nostri gusti, ma del tutto paradossale.

Repubblica ricorda anche che nel PNRR si parla di "approccio neutrale sotto il profilo tecnologico" per raggiungere gli obiettivi di digitalizzazione e che gli interventi "sono complementari rispetto alle concessioni già approvate nelle aree bianche". L'investimento totale per le reti ad alta velocità è di 6,71 miliardi di euro, ma l'obiettivo di portare 1 Gbps a tutti entro il 2030 rischia di venir bucato se non si troverà una soluzione di compromesso. E dire, come suggerisce lo stesso quotidiano, che lo scenario più credibile potrebbe essere quello di una disponibilità di più reti nelle aree più competitive e una sola in quelle a fallimento di mercato; con le grigie a metà strada.