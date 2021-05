Green pass attivi in Italia dalla seconda metà di maggio, a giugno quelli europei

Tutto il mondo desidera venir qui, purtroppo la pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente. Qui è l'Italia, e a parlare è il Presidente del Consiglio Draghi introducendo la conferenza stampa della riunione ministeriale del G20 Turismo nel corso della quale sono emersi ulteriori dettagli sui tanto chiacchierati Green Pass . Per usare le parole di Draghi, serviranno per consentire all'Italia di ospitare nuovamente il mondo... e non solo.

PASS NAZIONALI DA METÀ MAGGIO, PASS EUROPEI DA METÀ GIUGNO

Mettere a punto il sistema dei green pass prima dell'estate è fondamentale per sostenere il turismo - uno dei settori più colpiti dalla pandemia - in vista della stagione estiva. Il messaggio di Draghi è chiaro nella parte in cui sottolinea: dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi e viaggiare in Italia in sicurezza. Naturalmente i Green pass avranno effetti positivi anche per i turisti italiani che decideranno di fare una vacanza senza varcare i confini nazionali.

INTANTO REGIONI IN ORDINE SPARSO E GARANTE SUL PIEDE DI GUERRA

Mentre Governo italiano e istituzioni europee sembrano viaggiare per ora sulla stessa lunghezza d'onda, altrettanto non può dirsi per le Regioni che - come dimostrato più volte durante la pandemia - stanno decidendo di andare in ordine sparso, anticipando le iniziative del governo con l'adozione di propri green pass. E non c'è un clima idilliaco nemmeno tra il Garante Privacy, Governo e Regioni, perché la norme italiane sui Green pass hanno sollevato più di qualche perplessità per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla tutela della privacy.

Una vicenda emblematica è l'istruttoria drl Garante Privacy nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano che ha adottato con un'ordinanza i CoronaPass Alto Adige. La sostanza e le condizioni per ottenerli sono quelle dei Green Pass italiani, le criticità pure (si raccolgono informazioni personali senza un quadro normativo sufficientemente chiaro e completo), ma l'impiego va ben oltre i certificati italiani ed europei: non servono solo per spostarsi sul territorio ma anche per accedere a strutture ricettive, luoghi ricreativi e di formazione, e per partecipare ad attività come eventi e pratiche sportive. Il certificato si potrà richiedere in forma digitale da domani 6 maggio e per ora il Presidente della Provincia di Bolzano non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, nonostante l'intervento del Garante.



La Provincia autonoma di Bolzano fa da sè

I CoronaPass Alto Adige non sono un caso isolato, prove tecniche di Green pass regionali si registrano anche in Valle d'Aosta, Lazio e Sicilia. L'auspicio è che da qui all'entrata in vigore dal Green Pass nazionale il Governo risolva le criticità emerse nel Decreto Rilancio, fornisca informazioni chiare sugli aspetti operativi e riduca i rischi che il cittadino sia confuso dalle varie iniziative regionali. Una comunicazione efficace è quindi fondamentale per il successo della misura.