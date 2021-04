TSMC: la crisi dei chip potrebbe continuare anche nel 2022

Sono ormai diversi mesi che la crisi del campo dei semiconduttori rappresenta uno dei principali problemi che riguarda tutta l'industria tech, dal mondo degli smartphone a quello delle GPU, passando per il gaming.

Secondo TSMC, ad oggi le principali fonderie al mondo, la crisi potrebbe andare avanti ancora per diverso tempo e riguardare tutto il 2022, al punto che il CEO C.C. Wei ha dichiarato a Bloomberg che bisognerà attendere il 2023 prima che TSMC sarà in grado di poter offrire una maggior capacità produttiva a tutti i suoi partner.

Si tratta di dichiarazioni che si rispecchiano in quelle che sono le aspettative condivise da un po' tutte le grandi aziende del settore, come ad esempio Intel. Anche la casa di Santa Clara, infatti, sostiene che occorrerà del tempo per poter sviluppare delle linee produttive aggiuntive in grado di dare maggior supporto a quelle attuali, quindi difficilmente si potrà arrivare ad una soluzione in grado di soddisfare la domanda in maniera efficace prima del 2023.

Insomma, sembra che la crisi non sia vicina ad una conclusione e, in ogni caso, è ormai chiaro che il superamento dello stato attuale passerà attraverso la realizzazione di piani per il medio e lungo periodo, come considerato anche dalla Casa Bianca. TSMC, dal canto suo, ha già avviato la costruzione di nuovi impianti, visto che le sue strutture attuali lavorano già al 100% della capacità. Questo valore non viene mai raggiunto in condizioni normali, dal momento che parte della capacità produttiva viene solitamente riservata ad eventuali casi d'emergenza.

Parlando in termini economici, l'impegno di TSMC nei confronti della realizzazione dei nuovi impianti è quantificato in un investimento di oltre 30 miliardi di dollari (solo per il 2021), mentre si parla di ben 100 miliardi per quanto riguarda l'investimento dei prossimi 3 anni. Confermati anche i piani per la struttura statunitense in Arizona, per la quale sono stati stanziati ben 12 miliardi.