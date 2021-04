Anche la WWE si lancia nel mercato degli NFT o Non Fungible Token: non stupisce, visto che si tratta di un mercato in fortissima espansione e che può garantire margini di guadagno estremamente elevati. L'annuncio è stato dato nelle scorse ore, durante la trasmissione dell'evento NXT TakeOver: gli NFT saranno messi in vendita questo sabato, poche ore prima della prima serata di WrestleMania 37, ed esprimeranno tutti dei momenti nella carriera di The Undertaker.

Gli NFT saranno organizzati in quattro categorie: bronzo, argento, oro e platino. L'asta per quest'ultimo, ovviamente il più prestigioso, partirà da 10.000 dollari: includerà un video personalizzato di Undertaker in persona, biglietti VIP e un'esperienza particolarmente ricca per partecipare alla WrestleMania dell'anno prossimo, una replica della cintura da campione personalizzata. Anche l'NFT oro sarà unico, e l'asta partirà da 5.000 dollari; quelli argento saranno 37, e avranno un prezzo fisso di 1.000 dollari; quelli di bronzo saranno due e costeranno 100 dollari l'uno, senza asta.