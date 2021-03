Canale di Suez: il cargo inizia a muoversi... anche nei videogiochi

Intorno alle 4:30 di questa mattina la nave è stata parzialmente rimessa a galla grazie ad un'operazione congiunta, facilitata dall'alta marea, alla quale hanno preso parte 10 rimorchiatori. La portacontainer è stata raddrizzata all'80%, ma non è ancora chiaro quando il Canale di Suez verrà riaperto al traffico. Al momento circa 370 navi (comprese 25 petroliere) sono ancora bloccate alle due estremità del canale in attesa di percorrere i 190 km che collegano il Mar Rosso al Mar Mediterraneo.

Nelle scorse ore la buona notizia: la Ever Given ha iniziato a muoversi . La poppa della nave, che pesa oltre 200.000 tonnellate, si è allontanata dalla riva occidentale del canale .

La vicenda della nave container Ever Given continua a tenere banco, considerate le conseguenze che sta avendo sul commercio marittimo internazionale - si ricorda da martedì scorso sta bloccando il Canale di Suez tramite il quale transita circa il 10% del traffico merci mondiale, prodotti tecnologici inclusi.

In attesa di ulteriori aggiornamenti la vicenda non ha mancato di lasciare il segno anche nel mondo dei videogiochi: la Ever Given è diventata così popolare negli ultimi giorni che c'è chi ha pensato bene di immortalarla - naturalmente intraversata nel canale - in Microsoft Flight Simulator. Un utente ha creato una mod che posiziona la nave nel Canale e in rete il video che mostra la particolare sessione di volo è subito diventato molto popolare.

Il filmato riportato di seguito è stato registrato e caricato originariamente su TikTok dall'utente donut_enforcement: