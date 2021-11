Tra pochi giorni, dal primo dicembre, LG avrà un nuovo amministratore delegato, un nuovo numero uno a cui spetterà il compito di guidare la "trasformazione digitale" dell'azienda e di guardare al futuro con una rinnovata verve. Il 2021 si è aperto con la dismissione del reparto smartphone, ed LG, una volta liberatasi da una divisione che con il tempo era diventato più un "peso" che una fonte di soddisfazione, adesso è pronta ad "aggredire" il futuro.

Del resto, il titolo del comunicato con cui comunica i cambi al vertice è eloquente: "LG Electronics Announces New CEO and Other Changes to Aggressively Tackle 2022 and Beyond". Nuova carica (e nuove responsabilità) da Chief Executive Officer per un manager, William Cho, che peraltro conosce benissimo l'azienda, essendo stato per anni Chief Strategy Officer (CSO), carica che manterrà anche da dicembre in poi.

Ma il rapporto con LG inizia nel 1987 quando Cho, laureato all'Università di Pusan e con un master in economia presso la Yonsei University di Seoul, entra nell'organico di Goldstar, azienda di elettronica sudcoreana che nel 1995 viene ridenominata LG. Poi una costante ascesa ai vertici scandita da esperienze importanti come presidente di LG Canada, Australia e Stati Uniti.

La nomina di William Cho a CFO di LG è inserita in una riorganizzazione della dirigenza che vede la nomina a Chief Technology Officier (CTO) di Kim Byoung-hoon e di Jang Ik-hwan che, dopo 31 anni in azienda, viene promosso da Senior Vice President (SVP) a Executive Vice President (EVP) assumendo la guida della Business Solutions Company. Secondo LG,