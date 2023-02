Lenovo nel Q3 2022/23 ringrazia i servizi e confida in una ripresa nel medio periodo

Ma il contesto, lo sappiamo bene, era diverso . La guerra in Ucraina non era ancora scoppiata e il settore dei computer viaggiava ancora sull'onda lunga dell'era Covid , quando ebbe un grande impulso dallo smart working. Il mercato e il panorama attuali sono nettamente diversi, e Lenovo parla di solidità e di opportunità a lungo termine , oltre che di alcuni indicatori economici ancora positivi.

Il gruppo Lenovo ha appena annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre 2022/2023, periodo in cui ha riportato un fatturato di 15,3 miliardi di dollari e un utile netto di 437 milioni di dollari. Numeri ben diversi da quelli dello stesso periodo dello scorso anno , quando il fatturato superava i 20 miliardi e l'utile netto si assestava sui 640 milioni.

I ricavi del Gruppo dalle attività diverse dai PC hanno raggiunto un massimo del 41% e la redditività è rimasta solida grazie alla diversificazione dei motori di crescita di Lenovo quali Solutions and Services Group (SSG) e Infrastructure Solutions Group (ISG), che hanno incrementato i ricavi ai livelli record di 1,8 miliardi di dollari e 2,9 miliardi di dollari rispettivamente, in aumento del 23% e del 48% su base annua. Insomma, sono stati i servizi e non l'hardware a fare da paracadute.

Lenovo intravede opportunità a lungo termine, grazie a "tendenze globali della digitalizzazione e della trasformazione intelligente" che continuano ad accelerare. La spesa nel settore dell'informatica dovrebbe riagguantare un tasso di crescita "moderato" nel medio lungo periodo. Nel settore PC, spiega Lenovo, la domanda reale non è quella nei numeri (fiaccanti) delle spedizioni, ma è "molto più alta" a causa del fatto che ci sono scorte in eccesso, e si consumano quelle.

L'azienda prevede che la crescita anno su anno riprenderà nella seconda metà del 2023, quando la domanda supererà quella dei livelli pre-Covid.