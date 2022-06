Su OpenSea il primo caso di insider trading con NFT: ex dipendente rischia 20 anni

Era solo questione di tempo prima che saltasse fuori il primo caso di frode e riciclaggio riguardante gli NFT, i non fungible token ai quali abbiamo dedicato un approfondimento qualche tempo fa. Il protagonista è il trentunenne Nathaniel Chastain, product manager di quello che è forse il marketplace più noto al mondo di NFT, OpenSea, che si è dimesso nel momento in cui si è scoperto che utilizzava delle informazioni riservate per arricchirsi.

Adesso le accuse di frode telematica e riciclaggio sono state formalizzate dal Dipartimento di Giustizia del Southern District di New York portando al suo arresto, ed è la prima volta che si procede contro un caso di insider trading che coinvolge un asset digitale quali sono gli NFT. La trovata di Chastain è vecchia e ampiamente punita dalle leggi, ma probabilmente ciò che ha incoraggiato l'ex product manager di OpenSea a mettere in atto un piano che non era certo dei più intricati è la mancanza di regolamentazioni sugli NFT.