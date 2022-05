Starlink, ordini in affanno? La versione per camper è in pronta consegna (a 25 in più)

Starlink offre ora negli Stati Uniti il collegamento a internet via satellite “portatile”. Con una seconda antenna ricevente, e un canone di 25 dollari/euro al mese , infatti, si può sfruttare il servizio in luoghi diversi da quello dove si ha l’abbonamento principale. Una bella comodità, se si ha una seconda casa dove si trascorrono le vacanze, ad esempio, o se si viaggia in camper. Anche perché c’è la possibilità di disattivare il servizio nei mesi in cui non lo si usa.

Ma non è tutto oro quello che luccica. Prima di tutto perché per avere il servizio di portabilità si deve comunque fare prima l’abbonamento per la casa (che costa 99 dollari al mese negli States e 99 euro al mese in Italia) e poi perché gli utenti che sfruttano la portabilità non avranno priorità di connessione. Questo significa che si potrebbe andare incontro a una connessione poco stabile e a una serie di interruzioni nelle ore di punta dovute proprio al fatto che si dà la precedenza ad altri utenti Starlink con l’apparecchio fisso .

ANCHE SUI CAMPER, PURCHÉ FERMI

La possibilità di avere un’antenna Starlink portatile ha sedotto comunque molti camperisti, che però non possono sfruttare la connessione offerta da Elon Musk e soci in movimento. Internet via satellite funziona solo a veicolo fermo.

Alcune lamentele, infine, sono state sollevate da quegli utenti che hanno acquistato la normale antenna Starlink per la loro abitazione e si vedono costretti ad attenderla fino al prossimo anno, visto che per tutto il 2022 in alcune zone del mondo si evaderanno solo gli ordini passati (la situazione italiana è decisamente migliore). Questi clienti si chiedono perché debbano aspettare almeno altri 6-8 mesi per il loro Starlink, mentre i dispositivi portatili sono in pronta consegna. In pratica, per avere Starlink subito basterebbe pagare di più. 25 dollari/euro, per la precisione.