WeTransfer down: sito completamente offline da circa due ore

WeTransfer è down: il popolare servizio per l'invio di file di grandi dimensioni è in difficoltà da circa due ore. La piattaforma ha pubblicato la prima segnalazione verso le 16:20 italiane, poco meno di un'ora dopo aveva detto di aver distribuito un primo fix, ma qualche minuto dopo diceva di aver scoperto un ulteriore problema che causava "instabilità". Il sito risulta ancora completamente offline e inaccessibile, come mostrano gli screenshot qui di seguito.