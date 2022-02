Firefox Reality al capolinea: Mozilla ritira il suo browser VR/AR

Firefox Reality, il browser di Mozilla pensato per la realtà virtuale e aumentata, è giunto al capolinea, stando a quanto annunciato dall'azienda su un nuovo post nel suo blog ufficiale. Le ambizioni di Mozilla di portare un browser pensato per il mondo VR/AR non sono però tramontate, dal momento che dalle ceneri di Reality nascerà un nuovo progetto, chiamato Wolvic.

Wolvic dovrebbe essere presentato la prossima settimana e, secondo Mozilla, rappresenta la naturale evoluzione di Reality, poiché la nuova proposta - sviluppata da Igalia - sarà basata sullo stesso codice sorgente. Più che della fine di un percorso, infatti, si tratta quindi di un vero e proprio passaggio di consegne.

Mozilla ha infatti sottolineato il suo ruolo di incubatore e precursore di nuove tecnologie, aggiungendo però che ogni tanto capita che alcuni dei progetti nati internamente possano trovare maggior spazio nelle community esterne, che possono dare maggior vigore agli sforzi svolti sino a quel punto. Mozilla ha quindi deciso di farsi da parte e lasciare che sia Igalia con Wolvic a continuare il percorso tracciato da Reality.