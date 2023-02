PayPal licenzia 2.000 dipendenti, Intel taglia stipendi e bonus

L'amministratore delegato Dan Schulman ha garantito che tutti i dipendenti riceveranno pacchetti di buonuscita molto generosi e tutto il supporto logistico/tecnico possibile. Al solito, PayPal ha citato le attuali difficili condizioni macro-economiche globali , fortemente influenzate dalla pandemia di COVID-19 e dalla guerra tra Russia e Ucraina . Stando a quanto riporta Bloomberg, interi uffici saranno abbandonati. Vale la pena osservare che i licenziamenti saranno graduali; i primi inizieranno nelle prossime settimane. Non è del tutto chiaro quanto tempo richiederà il processo.

Come sappiamo il settore high tech sta attraversando un periodo piuttosto difficile; i risultati finanziari trimestrali sono in calo praticamente all'unanimità e i licenziamenti interessano sempre più aziende. L'ultima ad aggiungersi al coro è la società di pagamenti online PayPal , che ha annunciato l'eliminazione di 2.000 posti di lavoro (pari a circa il 7% del totale) nel tentativo di ridurre le spese.

Possiamo dire che gennaio 2023 è stato probabilmente un mese record per i licenziamenti: Amazon ne ha annunciati 18.000, Microsoft 10.000, Google 12.000, IBM 3.900 - e sono solo i casi più eclatanti. Vero che oggi è l'1 febbraio ma l'annuncio di PayPal (lo trovate seguendo il link FONTE in fondo all'articolo) risale a qualche ora fa, quando era ancora il 31 gennaio. Andando un po' più indietro, nella seconda metà del 2022, ne abbiamo osservati molti di più, anche se sparsi tra un numero maggiore di aziende.

Ci sono brutte notizie in arrivo anche da Intel: alla luce dei risultati finanziari negativi annunciati appena qualche giorno fa, pare che la società abbia deciso di apportare tagli allo stipendio di più o meno tutti i dipendenti. Vengono definiti "drastici", anche se le cifre precise sono poco chiare. I bonus trimestrali e annuali sarebbero dimezzati, ci sarebbe uno stop alla negoziazione di aumenti, e il salario base sarebbe stato ridotto di almeno il 5%. Per i principali dirigenti i tagli ammontano al 10-15%, mentre per l'amministratore delegato Pat Gelsinger si parla del 25%.